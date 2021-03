Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

carate: sale operatorie ospedale (Foto by Signorini Federica)

Ospedale di Carate Brianza, la tecnologia a Led entra in sala operatoria Nuova tecnologia a led per le luci delle sale operatorie dell’ospedale di Carate Brianza. Migliorano anche le condizioni di lavoro assicurando “al campo operatorio un’illuminazione con minimo effetto d’ombra”.

Nuova illuminazione nelle sale operatorie dell’ospedale di Carate Brianza. “Sono state installate 3 nuove lampade scialitiche a doppia cupola con tecnologia LED di ultima generazione” fanno sapere da Asst Brianza, ricordando che i vantaggi tecnici legati all’introduzione dei Led, a differenza dei bulbi tradizionali finora utilizzati, “sono innumerevoli: la lunga durata (25 volte superiore alla tecnologia tradizionale), il basso consumo energetico, l’assenza di calore nella zona di intervento, la miglior gestione dei contrasti e la resa cromatica, la maneggevolezza nella gestione”.

Migliorano dunque anche le condizioni di lavoro all’interno delle sale: “Grazie a questa innovazione tecnologica gli operatori potranno assicurare al campo operatorio un’illuminazione con minimo effetto d’ombra e una perfetta messa a fuoco sia nel caso si operi in superficie o in profondità, su organi o in cavità”.

