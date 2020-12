Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ospedale, a Vimercate e Carate Brianza i tamponi per persone con autismo L’Asst Vimercate ha avviato negli ospedali di Vimercate e Carate Brianza il servizio per il tampone covid 19 destinato in particolare alle persone con autismo.

L’Asst Vimercate ha avviato negli ospedali di Vimercate e Carate Brianza il servizio per il tampone covid 19 destinato alle persone con disabilità intellettive e relazionali, in particolare soggetti autistici. Nel suo genere, è pressoché unico in provincia di Monza e Brianza

Il servizio è erogato in un’area dedicata a cui può accedere anche un familiare, il personale addetto è stato formato per l’occasione.

A Vimercate, all’ospedale di via Santi Cosma e Damiano, il servizio è attivo al Pronto Soccorso: qui sono testati i pazienti autistici sintomatici Covid o paucisintomatici, che hanno cioè sintomi lievi. Pazienti che presentano, comunque, un quadro clinico di sospetto Covid.

A Carate Brianza l’accesso è riservato ai soggetti autistici asintomatici o paucisintomatici oppure, ancora, che devono sottoporsi a tampone per ragioni diverse (contatto stretto o altro). Qui è il medico curante che deve prenotare il servizio con una richiesta indirizzata ad una casella di posta elettronica dedicata ([email protected]).

L’Asst Vimercate è impegnata nella formazione sul tema del “disturbo dello spettro autistico”, in più occasioni ha organizzato corsi sulla gestione del paziente autistico sia in età pediatrica sia adulta in Pronto Soccorso, rivolto a tutti gli operatori dell’area dell’emergenza e urgenza e alle discipline che vi fanno riferiemento.

