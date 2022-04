Ornago: una targa per ricordare Giancarlo Brioschi, un volontario speciale Morto lo scorso giugno, era sempre pronto a portare il proprio sostegno e aiuto agli ospiti della Rsa Scaccabarozzi. Aveva iniziato la sua attività di caregiver seguendo il parroco aicurziese don Ambrogio Cereda.

Una targa per ricordare una persona speciale, sempre pronta a portare il proprio sostegno e aiuto agli ospiti della Rsa Scaccabarozzi di Ornago. È quella che verrà svelata sabato 9 aprile all’ex sanatorio, in memoria dell’aicurziese Giancarlo Brioschi, scomparso lo scorso giugno dopo che per tanti anni è stato impegnato alla Rsa come volontario, per dare aiuto e conforto agli ospiti della struttura.

Ornago: Giancarlo Brioschi

Giancarlo aveva iniziato la sua attività di caregiver alla Scaccabarozzi seguendo il parroco aicurziese don Ambrogio Cereda e aveva continuato la sua attività anche dopo la scomparsa di quest’ultimo: «Don Ambrogio era stato ricoverato al Sanatorio - racconta Gerardo Pasquinelli, dei fratelli di Nostra signora della Misericordia di Busnago -. Giancarlo, essendogli molto legato, tutti i giorni lo andava a trovare e quando c’era da celebrare la messa aiutava a preparare per il rito e dava assistenza alle persone che volevano partecipare. Scomparso il parroco lui ha chiesto a noi se potevamo andare a dire messa per gli ospiti, almeno la domenica. Anche questo è un grande segno di attenzione, perché per tanti di loro il momento della messa è un’occasione importante. Giancarlo era una persona sempre disponibile e servizievole che si è speso sempre per gli altri. Per questo in tanti hanno voluto ricordarlo con questa targa e con la cerimonia che si terrà sabato». La cerimonia prenderà il via alle 16 con la messa al termine della quale verrà svelata la targa in sua memoria.

