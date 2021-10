Ornago più pulita con la giornata “Plastic free” Si è tenuta domenica la giornata organizzata da Plastic free in collaborazione con il comune. Tanti i partecipanti che da via Giovanni Falcone si sono mossi in direzione di diversi punti del paese per raccogliere rifiuti.

Tutti in strada per una Ornago più pulita. Si è tenuta domenica la giornata organizzata da Plastic free in collaborazione con il comune. Tanti i partecipanti che da via Giovanni Falcone si sono mossi in direzione di diversi punti del paese per raccogliere rifiuti.

«Complimenti a tutti gli iscritti a questa giornata di Plastic Free, dedicata alla raccolta dei rifiuti che sono stati trovati in giro per il paese - il commento dell’assessore all’ambiente Stefano Galbusera -. Purtroppo è un fenomeno sempre in aumento, ma per fortuna che ci sono anche persone che hanno voglia di rendere questo Pianeta un posto migliore. Un piccolo passo alla volta al fine di salvaguardare l’ambiente intorno a noi. Ci vediamo alla prossima Raccolta».

