Ornago, cerca di fuggire alla polizia locale in auto e a piedi: era ubriaco, sanzionato e denunciato Un uomo in auto fermo in divieto di sosta si è allontanato ad alta velocità dalla polizia locale e poi ha cercato di dileguarsi a piedi. Era ubriaco, sanzionato e denunciato.

Cerca di fuggire alla polizia locale prima in macchina e poi a piedi. Gli agenti riescono a fermarlo, era in stato di ebbrezza: per lui patente ritirata e auto sequestrata.

I fatti si sono svolti sabato 17 gennaio a Ornago: «Nel pomeriggio un equipaggio si è affiancato a un’auto in divieto di sosta per intimare all’artista di proseguire - il resoconto del comandante del Corpo di polizia locale Brianza Est, Alessandro Benedetti - Questo quando ha visto però la nostra vettura è partito ad alta velocità per darsi alla fuga».

A supporto della prima volante ne è stata chiamata una seconda e dopo un primo momento in cui il “fuggitivo” sembra averla avuta vinta gli agenti sono riusciti a rintracciarlo in un parcheggio mentre tentava di allontanarsi a piedi.

«Dopo delle prime resistenze è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo ben oltre i limiti - prosegue -.A seguito dei controlli si è proceduto al ritiro della patente e al sequestro della vettura. Essendo il tasso alcolico superiore a 1,5 scatterà anche la denuncia penale».

