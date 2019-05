Ornago: cade in bici nel bosco, soccorsi mobilitati per un ragazzo di 14 anni Disavventura per due quattordicenni in bicicletta nel parco Pane, ex Rio Vallone, nel territorio di Ornago e prontezza di spirito per tirarsi fuori dai guai. È intervenuto anche l’elisoccorso martedì pomeriggio per un ragazzino caduto dalla bici mentre percorreva una strada sterrata.

Disavventura per due quattordicenni in bicicletta nel parco Pane, ex Rio Vallone, nel territorio di Ornago e prontezza di spirito per tirarsi fuori dai guai. È intervenuto anche l’elisoccorso martedì pomeriggio per un ragazzino caduto dalla bici mentre percorreva una strada sterrata nel parco, tradito forse dal fondo fangoso per le piogge forti. Alla fine è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate per una ferita a un ginocchio. Ma per recuperarlo si sono mossi gli agenti del comando di polizia locale Brianza Est, agli ordini del comandate Alessandro Benedetti, due ambulanze e l’elicottero.

L’allarme è partito proprio dai due, spaventati per la caduta e le conseguenze alla gamba. Hanno chiamato il 118 che ha attivato la polizia locale che non senza lavoro è riuscita a localizzarli in un luogo non raggiungibile con i mezzi di soccorso. Così sono stati raggiunti a piedi, portati fuori dal sentiero e poi il ferito, per fortuna non grave, è stato trasportato in ospedale per le medicazioni.

