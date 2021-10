Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate omnicomprensivo uscita studenti (Foto by Michele Boni)

Orientamento scolastico, lo sportello del Piano locale giovani è itinerante Nell’ambito del progetto #skilliamoci dal 20 ottobre toccherà vari comuni del territorio, da Cavenago a Bellusco, Usmate Velate, Mezzago, Bernareggio, Ornago, Burago e Sulbiate.

Uno sportello di orientamento itinerante pensato per supportare ragazzi e ragazze nella messa a fuoco delle loro competenze e aree di miglioramento in vista della scelta e per affiancare anche chi ha bisogno di un riorientamento scolastico.

È la nuova iniziativa proposta da Piano locale giovani nell’ambito del progetto #skilliamoci. Lo sportello a partire dal 20 ottobre toccherà diversi comuni del territorio, a partire da Cavenago, con l’incontro previsto al salone polifunzionale della scuola previsto proprio per il 20 a partire dalle 15.

Il calendario prevede inoltre per il 25 un incontro a Bellusco, in biblioteca, dalle 15.30 e per il 27 uno a Usmate Velate nel centro di aggregazione giovanile, inizio ore 15.30.

Lo sportello itinerante continuerà anche a novembre con tappe a Mezzago, Bernareggio, Ornago, Burago e Sulbiate.

Per info e orari visitare la pagina Facebook di Piano locale giovani oppure: [email protected]

