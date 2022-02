Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ordigno bellico ritrovato nel Parco di Monza: gli artificieri lo hanno fatto brillare Un ordigno bellico è stato ritrovato nel Paco di Monza, gli artificieri lo hanno fatto brillare sul posto.

Una bomba nel Parco di Monza. Nella giornata di giovedì 10 febbraio è stato segnalato il ritrovamento di un residuato bellico all’interno del Parco di Monza, nei pressi di viale Montagnetta. Alla luce delle caratteristiche dell’ordigno rilevate dagli artificieri della Polizia di Stato e considerata la presenza nella zona di alcuni servizi e di vie di passaggio pedonali, sono state date indicazioni per l’immediata attivazione di un servizio di vigilanza dell’area, curato nell’immediatezza del ritrovamento dalle pattuglie della questura di Monza e della Brianza, e poi dalla polizia locale e dalla Protezione civile del Comune di Monza, che hanno presidiato l’area durante le ore notturne.

La bomba ritrovata nel Parco

La prefettura monzese ha immediatamente chiesto l’aiuto dell’Esercito Italiano, attivando il 10° reggimento genio guastatori di Cremona per l’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica. Nelle prime ore della mattinata di venerdì 11, alla presenza di un medico e di operatori della Croce rossa Italiana, i militari del Genio guastatori hanno fatto brillare l’ordigno senza rimuoverlo dal luogo del ritrovamento, così ripristinando in tempi rapidi le condizioni

