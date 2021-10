Open day al collegio Ballerini di Seregno, progetto “Let’s Fly” alla primaria Il progetto coinvolge attualmente 60 bambini divisi in sette gruppi, in base alla conoscenza dell’inglese. Sabato 16, tutto il giorno, Ballerini aprirà le porte per la scuola media, il liceo scientifico tradizionale e di scienze applicate e l’istituto alberghiero.

Il collegio Ballerini di Seregno, sabato 9 ottobre, ha iniziato il ciclo degli open day, aperto a genitori e studenti per la scelta della scuola da frequentare nel prossimo anno scolastico. Ad aprire la serie è stato l’indirizzo della primaria. All’interno dell’open day sono stati presentati i corsi pomeridiani per i bambini della primaria, che hanno preso avvio lo scorso mercoledì.

Il progetto “Let’s fly” coinvolge attualmente 60 bambini divisi in sette gruppi, in base alla conoscenza dell’inglese. In questo viaggio attraverso attività di reading, storytelling, improvisation, debates, role play, drama, games e tanto altro i bimbi sono accompagnati da sette insegnanti di madrelingua: Fiona, Diane, Liliia, Claire, Myanda, Paul and Tracey li guideranno a perfezionare tutti e quattro gli skills.

Al termine dell’anno scolastico tutti i bambini potranno sostenere presso il Ballerini gli esami Cambridge Young Learners dal livello A1 per i più piccoli al livello A2 per i più grandi per ottenere la certificazione che attesti la loro preparazione e premi il loro impegno. «I nostri bambini- ha spiegato la coordinatrice di tutti progetti linguistici, Fabiola Galli- ottengono sempre valutazioni molte alte e questo è per noi insegnanti un motivo di orgoglio e soddisfazione» . Sabato 16, tutto il giorno, Ballerini aprirà le porte per la scuola media, il liceo scientifico tradizionale e di scienze applicate e l’istituto alberghiero

