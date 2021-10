Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vimercate, l’omaggio degli amici a Simone Stucchi (Foto by Michele Boni)

Vimercate: omicidio Stucchi, le indagini vicine ai colpevoli Si stringono le indagini dei carabinieri di Pioltello attorno all’autore della coltellata che è costata la vita al 22enne di Vimercate Simone Stucchi.

Le indagini sull’omicidio del 22enne vimercatese Simone Stucchi sono vicine alla fine. Dopo l’identificazione dei circa 30 ragazzi che quella notte a Pessano avrebbero preso parte alla rissa sfociata in tragedia, i carabinieri della compagnia di Pioltello sembra stiano per chiudere il cerchio intorno al responsabile materiale della coltellata fatale e verosimilmente anche a soggetti responsabili in concorso.

LEGGI le indagini e il dolore della città

Tutti i ragazzi coinvolti, poi, dovranno rispondere del reato di rissa. L’epilogo, quanto meno d’indagine, è molto atteso, anche per quel bisogno diffuso di comprendere i contorni di una vicenda che ha sconvolto la Brianza. Gli approfondimenti degli investigatori, a settimane di distanza, sembrerebbero ancora escludere dietro alla maxi-rissa, l’esistenza di particolari fenomeni criminali, di grossi giri di droga o di lotte sistematiche tra bande.

LEGGI la rissa e l’omicidio

Potrebbe davvero essere nato tutto da futili motivi e da screzi tra pochi protagonisti che hanno però potuto contare sul potere di amplificazione (e distorsione) dei social e delle chat. All’appuntamento di Pessano sarebbero arrivati ragazzi con motivazioni tutte diverse e confuse: chi convinto di partecipare a una scazzottata, chi provvisto di lame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA