(Foto by Michele Boni)

Vimercate omicidio via Pellizzari (Foto by Michele Boni)

Omicidio a Vimercate: è morta la donna accoltellata in casa dal marito È morta in ospedale a Monza la donna di 77 anni accoltellata nella mattina di lunedì 1 ottobre dal marito a Vimercate. L’uomo, 81 anni, l’aveva colpita al torace con un coltello da cucina nella loro abitazione via Pellizzari.

È morta in ospedale la donna di 77 anni accoltellata nella mattina di lunedì 1 ottobre dal marito a Vimercate. L’uomo, 81 anni, l’aveva colpita al torace con un coltello da cucina nella loro abitazione via Pellizzari. La vittima era stata trasportata al San Gerardo di Monza e sottoposta a un delicato intervento chirurgico che però non è bastato a salvarle la vita.

Il marito successivamente aveva tentato la fuga e aveva ferito anche una vicina di casa di 82 anni accorsa dopo aver sentito le urla. L’uomo è stato fermato dai carabinieri per omicidio volontario.

Un altro dramma famigliare in Brianza: sabato a Senago un 81enne aveva sparato alla moglie, uccidendola e tentando il suicidio. Ricoverato a Milano è morto nel pomeriggio di domenica.

