Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Quartiere San Biagio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Odori molesti in mezza Monza, il Comune: segnalateci le zone e gli orari per i controlli Appello del Comune di Monza a tutti i cittadini per segnalare gli orari, la tipologia e le zone degli odori molesti che sono stati segnalati negli ultimi giorni. L’assessore Sassoli: serviranno ad Arpa per le verifiche.

«Segnalateci gli odori molesti, le zone in cui li avvertite, gli orari e la loro tipologia». È l’appello lanciato ai monzesi giovedì sera in consiglio comunale dall’assessore all’Ambiente Martina Sassoli: le indicazioni, ha spiegato, saranno utili ai tecnici di Arpa e della Regione impegnati nella ricerca delle fonti delle puzze che da qualche giorno ammorbano l’aria in diverse zone della città tra cui San Biagio, Triante, viale Stucchi, viale Elvezia.

Le indagini effettuate mercoledì da Arpa, ha spiegato l’assessore, non hanno consentito di individuare la sorgente ma gli operatori hanno ipotizzato che possa essere legata allo spandimento su terreni al confine con Muggiò: i cattivi odori, che possono facilmente essere confusi con quelli sprigionati dalla gomma bruciata, potrebbero essere stati amplificati dalla mancanza di piogge dei giorni scorsi. «Non è affatto scontato – ha aggiunto Martina Sassoli – che le puzze abbiano un’unica causa, proprio per questo le informazioni dei cittadini» potrebbero agevolare le indagini dei tecnici. Le segnalazioni vanno inviate alla mail [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA