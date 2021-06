Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza ospedale san gerardo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Nuovo direttore amministrativo all’Asst Monza La dottoressa Valentina Berni è il nuovo direttore amministrativo dell’Asst Monza. Le congratulazioni del direttore generale Mario Alparone.

Avvicendamento negli uffici dell’Asst Monza. La dottoressa Valentina Berni è il nuovo direttore amministrativo, prende il testimone da Stefano Scarpetta, ingegnere, che dopo circa 2 anni e mezzo è stato nominato Direttore generale alla Asl To4 in Piemonte.

“Ringrazio il dottor Stefano Scarpetta per l’apprezzato lavoro svolto nella nostra azienda ed annuncio, con piacere, che il prossimo direttore amministrativo della Asst Monza sarà la dottoressa Valentina Berni – spiega il direttore generale Mario Alparone - con la quale ho già in passato condiviso le responsabilità della direzione strategica durante il mio mandato come Direttore Generale della ASST Melegnano e Martesana. La sua pluriennale esperienza, acquisita nei diversi ruoli apicali amministrativi ricoperti, è garanzia di un sicuro apporto di qualità”.

Valentina Berni è laureata in Giurisprudenza, lavora da sempre nel settore pubblico e in curruculum ha esperienze all’Azienda ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese (ora Asst Rhodense), al Fatebenefratelli e Oftalmico (ora Asst FBF Sacco) dove ha acquisito competenze nell’area del Personale e dei Concorsi, è stata Direttore del Dipartimento Amministrativo, in seguito

Direttore Amministrativo del Presidio FBF e ha ampliato le sue conoscenze anche nel campo della protezione dei dati personali. Da gennaio 2016 a febbraio 2019 è stata Direttore Amministrativo dell’ASST Melegnano e della Martesana.

“Con entusiasmo mi accingo a intraprendere questa impegnativa e prestigiosa esperienza professionale e assicuro il massimo impegno nel dare il mio contributo all’attività della Direzione strategica della ASST Monza”, il primo commento del neo direttore amministrativo.

