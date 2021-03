Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Generale Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Nuovo commissario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo al posto di Arcuri Cambio al vertice della gestione dell’emergenza coronavirus. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha nominato il Generale di corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo al posto di Domenico Arcuri. La Lombardia: “Confermiamo la nostra massima collaborazione”.

Cambio al vertice della gestione dell’emergenza coronavirus. Il presidente del consiglio Mario Draghi ha nominato il Generale di corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Sostituisce Domenico Arcuri, cui vanno i ringraziamenti del Governo “per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”.

Il generale Figliuolo lavorerà con Franco Gabrielli, l’ex capo della Polizia delegato ai Servizi e alla sicurezza della Repubblica, e con Fabrizio Curcio a capo del Dipartimento della Protezione Civile. Tutti di fresca nomina, scelti dal presidente del consiglio.

“Confermo la nostra massima collaborazione per cambiare ritmo e per partire il prima possibile con la campagna di vaccinazione di massa”, ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, augurando “buon lavoro” al Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19.

