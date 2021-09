Nuovi tavoli con panchine in plastica riciclata nel parco di villa Filippini a Besana in Brianza Nel parco di Besana in Brianza sono stati installati nuovi tavoli con panchine realizzati in plastica riciclata e utilizzabili anche dai portatori di handicap.

Nel parco di Villa Filippini sono stati installati sette tavoli con panchine, realizzati in plastica riciclata, a disposizione di chi usufruisce del servizio della biblioteca, ma anche delle famiglie che frequentano l’area verde. Si tratta di un’iniziativa promossa dal giovane consigliere in quota Lega, Davide Bruscagin, nata inizialmente dall’esigenza di dotare il parco di una zona all’aperto dover poter studiare o leggere “in sicurezza”. Due dei tavoli permettono il posizionamento di una sedia a rotelle e sono quindi fruibili anche da persone con disabilità. Il progetto ha ricevuto il plauso del sindaco, Emanuele Pozzoli. “Grazie al lavoro di Davide Bruscagin i ragazzi di Besana hanno a disposizione i nuovi tavoli nel parco per studiare e fare i compiti all’aperto, nel bellissimo contesto del parco di Villa Filippini. O i nonni possono tornare a organizzare la tombola in sicurezza senza assembrarsi nel centro anziani, o giocare a scacchi. Un modo nuovo di vivere ancora di più il parco”, ha scritto il primo cittadino sui social.

