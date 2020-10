Nuovi negozi storici: l’alimentare Santini di Brugherio (1880) e le altre attività brianzole C’è anche un’attività centenaria tra i dieci negozi storici riconosciuti in Brianza dalla Regione. In tutto sono dieci, 353 in tutta la Lombardia.

In tutto sono 353 i negozi storici e le attività storiche riconosciute nell’anno 2020. Un’edizione definita da record: 183 negozi storici, 108 locali storici e 62 botteghe artigiane storiche. Sono tutte caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 40 anni, della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta. Altri fattori presi in considerazione sono la collocazione in strutture di pregio e la conservazione di arredi e attrezzature storici.

Le altre brianzole sono l’abbigliamento Colombo di Monza (1928) e Antichità Monzaste Morelli (1971), Negozio storico/Storica attività a Monza, Col.Fer Colorificio Ferramenta (1966), Negozio storico/Storica attività a Caponago, Gioielleria Spinelli (1977), Negozio storico/Storica attività a Cesano Maderno, Tanzi (1956), Negozio storico/Storica attività a Meda, Parrucchieri Perego dal 1956 (1956), Bottega artigiana storica/Storica attività artigiana a Seveso, Cavallini (1946), Negozio storico/Storica attività a Varedo, E. Colombo Prêt-à-porter (1951), Negozio storico/Storica attività a Villasanta, Brambilla Tende (1971), Negozio storico/Storica attività a Vimercate.

