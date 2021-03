Nuovi marciapiedi in via Dante e via San Luigi a Cornate d’Adda Iniziati lunedì 29 marzo i lavori durante i quali il tratto di strada tra piazza XV Martiri e via san Pietro sarà interdetto al traffico veicolare ad eccezione dei residenti.

Sono iniziati lunedì 29 marzo i lavori di rifacimento e realizzazione di marciapiedi in via Dante e via San Luigi. Per tutta la durata dell’intervento, e durante le ore in cui verranno effettuati i lavori, il tratto di strada tra piazza XV Martiri e via san Pietro sarà interdetto al traffico veicolare. Rimane comunque consentito l’accesso ai residenti.

