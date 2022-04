Nuovi alberi a Vimercate, l’agronomo puntualizza sui progetti di Avps e Vimercate e BuonSenso L’agronomo Salvatore Sau è intervenuto in questi giorni dopo che Avps e Vimercate e BuonSenso hanno spiegato i loro progetti di rinaturalizzazione in città negli ultimi anni.

«Sono stato io a piantumare e scegliere i 750 alberi a Vimercate». Parola dell’agronomo Salvatore Sau, che è intervenuto in questi giorni dopo che Avps e Vimercate e BuonSenso hanno spiegato i loro progetti di rinaturalizzazione in città negli ultimi anni, anche insieme alle scuole vimercatesi e all’amministrazione comunale.

«Sono io che determino le specie di piante autoctone che possono essere messe a dimora secondo le norme della Lombardia e a Vimercate ho censito circa 85mila arbusti» ha proseguito Sau.

Lo stesso esperto agronomo ha anche spiegato le motivazioni che hanno sospeso per ora il progetto del parco del ricordo per le vittime Covid vicino all’ospedale.

«Ho collaborato con Vimercate e BuonSenso per questa iniziativa, ma quando l’associazione si è trasformata in una lista civica per le scorse elezioni comunali tutto ciò mi ha dato fastidio – ha concluso Sau – perché questa è un’idea che deve essere realizzata, ma non politicizzata e spero che il Comune la possa concretizzare in quanto istituzione di tutta la città e non solo di una parte politica. È giusto non dimenticare chi ci ha lasciato per colpa del Coronavirus».

L’esperto fa riferimento al nuovo bosco con 100 alberi annunciato per la fine di aprile da istituto comprensivo Don Milani e Avps nei giardini di cinque dei sei plessi scolastici.

«Questo è un progetto che portiamo avanti nelle scuole da diversi anni – aveva raccontato Davide Colombo membro dell’Avps a fine marzo - Noi come associazione negli istituti teniamo dei corsi per insegnare a bambini e ragazzi come comportarsi in caso qualcuno si senta male. In parallelo però da qualche tempo abbiamo deciso di impegnarci in questo progetto di mettere a dimora dei piccoli arbusti e lo facciamo grazie a Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) con l’obiettivo di creare nuovi boschetti in diverse aree verdi della città e chiaramente anche nei giardini delle scuole».

L’ente regionale dona circa 50 piccole piantine ad ogni plesso e quest’anno tra il 20 e il 29 aprile l’Avps e gli studenti posizioneranno nel terreno un centinaio di arbusti: carpini, ginestre, pruni e molti altri tipi di piante che crescono normalmente in Brianza.

Sempre Avps, Vimercate e BuonSenso, l’Asst Brianza e l’amministrazione comunale la scorsa estate avevano firmato una convenzione per creare il parco del ricordo “Un anno per rinascere”.

