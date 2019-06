Nuove tariffe dei trasporti pubblici a Milano, da metà luglio biglietto a 2 euro

Sono state approvate dal consiglio comunale e entreranno in vigore a metà luglio le nuove tariffe del trasporto pubblico locale di Milano che prevedono l’aumento del biglietto ordinario a 2 euro (da 1,50). Invariato l’abbonamento annuale, trasporti gratis per Under 14.