Nuova raccolta dei rifiuti a Monza, un incontro pubblico con il Comune Dubbi e domande dei monzesi sulla nuova raccolta differenziata al via l’1 marzo non si placano. Il Comune organizza un incontro pubblico al Binario 7 per mercoledì 23 febbraio.

Il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che prende il via il 1° marzo è l’argomento più discusso dai monzesi nelle ultime settimane. A questo proposito l’amministrazione comunale organizza per mercoledì 23 febbraio alle 21 alla Sala Chaplin del Binario 7, in via Turati, 8 un incontro pubblico dal titolo “Facciamo la differenza” aperto ai cittadini.

All’evento prenderanno parte il sindaco Dario Allevi e l’assessore all’Ambiente Martina Sassoli insieme ai tecnici del Settore Ambiente. Ad illustrare le principali novità del servizio i referenti dell’Impresa Sangalli, Giuseppe Zampiello, responsabile dei servizi di Monza e Sandro Di Scerni, responsabile della Comunicazione. Saranno presenti anche i rappresentanti di Esper, la società incaricata dalla direzione dell’esecuzione del contratto.

L’incontro è ad ingresso libero, nel rispetto delle normative anti Covid tuttora in vigore. I posti disponibili sono 275. Il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming su www.monzapulita.it e www.comune.monza.it .

