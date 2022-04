Nuova differenziata a Monza: tutte le novità nel dettaglio Che cosa cambia e dove nella raccolta differenziata di Monza? Ecco tutte le novità introdotte dal Comune a partire dall’11 aprile.

L’amministrazione comunale di Monza ha deciso di modificare tempi e modi della raccolta differenziata dopo un mese dall’introduzione del nuovo sistema. Ecco in dettaglio tutte le novità comunicate da piazza Trento e Trieste, in vigore dall’11 aprile.

Le utenze domestiche del centro storico potranno esporre i rifiuti a partire dalle ore 6.00 fino alle 8.30, mentre quelle commerciali avranno tempo fino alle 9.45. Gli operatori di Impresa Sangalli effettueranno due giri di raccolta durante la mattinata per velocizzare le operazioni e ripristinare così al più presto il decoro.

Nella giornata di sabato tutte le esposizioni e i ritiri mattutini non saranno effettuati ad eccezione di quelli su prenotazione (imballaggi in cartone, cassette in plastica, cassette in legno, olio vegetale). Restano confermate, invece, le esposizioni serali.

Sempre nel centro storico a partire dall’11 aprile fino al 31 ottobre entrerà in vigore anche il servizio notturno estivo: per le utenze domestiche e per quelle commerciali no-food oltre all’esposizione mattutina sarà possibile conferire i rifiuti anche dalle 23.00 alle 00.30, con le medesime frazioni e frequenze introdotte il 1°marzo.

Invece le utenze commerciali “food” potranno esporre dalle 00.00 alle ore 01.00.

Il servizio notturno invernale (dall’1 novembre 2022 all’1 aprile 2023) differirà dall’estivo per le sole utenze commerciali food che dovranno uniformarsi all’esposizione dei tra le 23.00 e le 00.30.

Un’attenzione particolare è stata riservate alle vie delle movida: gli operatori di Impresa Sangalli ultimeranno il giro di ritiro proprio in questa zona, che pertanto sarà l’ultima ad essere trattata: Via Bergamo, Via De’ Gradi, Spalto Isolino, Spalto Maddalena, Piazza Garibaldi.

In tutta la città (centro urbano) ad eccezione del centro storico l’orario di esposizione verrà prolungato di un’ora, quindi sarà possibile esporre i rifiuti dalle 18 fino alle 20.30. Il vetro potrà essere esposto, invece, dalle ore 7 alle 9.

