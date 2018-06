Nubifragio su Monza e la Brianza: allagamenti e disagi, in stazione crolla un controsoffitto - FOTO FOTO - Una parte di controsoffitto crollata alla stazione di via Arosio. Strade, sottopassi e piani interrati allagati per l’improvviso nubifragio che si è rovesciato su Monza e la Brianza martedì 12 giugno intorno alle 10.30 e per quasi un’ora.

Strade, sottopassi e piani interrati allagati per l’improvviso nubifragio con grandine che si è rovesciato su Monza e la Brianza martedì 12 giugno intorno alle 10.30 e per quasi un’ora. In centro a Monza ampie pozzanghere in piazza Carrobiolo, nella piazza del tribunale e di via Solera, l’acqua si è riversata anche nel sotterraneo del palazzo dell’Ufficio d’igiene. Allagato il sottopasso di via Rota con auto a passo d’uomo e circolazione rallentata in tutta la città.

MONZA nubifragio

(Foto by Fabrizio Radaelli)



Un black out ha interessato anche la via Zucchi nel tratto pedonale, anche qui alcuni esercizi si sono allagati.



Il crollo del controsoffitto in stazione a Monza

(Foto by Federica Fenaroli)





In stazione a Monza è caduta una parte di controsoffitto nei pressi dell’ingresso del supermercato: una prima ipotesi è che sia successo a causa della grandine che ha ostruito il pluviale.



Nubifragio strada allagata Lissone vicino Valassina

(Foto by Edoardo Terraneo)



In Brianza disagi sulla Statale 36 con traffico rallentato tra Monza e Lissone, a Lissone allagato lo svincolo della Valassina all’altezza dell’Esselunga, in via Carducci, con diverse auto rimaste bloccate. Intervenuti vigili del fuoco e carro attrezzi.

La rimozione della auto bloccate a Lissone

(Foto by Edoardo Terraneo)



A Lissone allagato anche un gruppo di attività commerciali lungo la Valassina con intervento della motopompa dei vigili del fuoco di Lissone e dell’autopompa di Desio.

Tra Monza e Muggiò causa allagamento il furgone di un corriere è finito in un fosso



A Cesano Maderno una quarantina di centimetri d’acqua rendono molto difficoltoso il passaggio sotto il ponte della ferrovia in via Friuli, dove passa il Comasinella tombinato. Un’auto è rimasta bloccata, si è formata coda sull’asse Seregno-Saronno.





A Usmate Velate ha retto il sottopassaggio della Bananina: il cantiere sulla Sp 60 per la realizzazione di due trincee drenanti è rimasto aperto per i primi mesi del 2018 ed è terminato da qualche settimana.

Impegnate sul territorio anche le squadre di BrianzAcque del settore fognature.

