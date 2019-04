Novità poliambulatorio all’Esselunga di Monza: visite in viale Libertà al via dal 18 aprile Annunciato alla fine del 2018, il 18 aprile il Centro medico Santagostino di Milano apre i suoi primi ambulatori nell’Esselunga di viale Libertà a Monza. Offre visite specialistiche, terapie, fisioterapia, servizio infermieristico. Nella giornata anche un camper un centro.

Annunciato alla fine del 2018, il 18 aprile il Centro medico Santagostino di Milano apre i suoi primi ambulatori in una Esselunga brianzola, nel superstore di viale Libertà a Monza (al confine con Concorezzo e Villasanta e su uno degli assi viabilistici più battuti dai pendolari). Un esperimento, quello della salute al supermercato, che alla realtà milanese ha già dato risultati positivi a Rho con quasi mille pazienti in un mese di attività. Non si tratta di una novità in assoluto, visto che ci sono già diversi centri commerciali che ospitano cliniche dentistiche. Ma la prospettiva è certamente diversa, anche grazie all’idea di farsi conoscere nel giorno dell’inaugurazione con un ambulatorio mobile in centro città.

LEGGI All’Esselunga di Monza apre il poliambulatorio: dal 2019 visite in viale Libertà

Come sarà? Nella galleria del supermercato, l’ultimo inaugurato a Monza nel gennaio 2016 su una superficie molto ampia rispetto allo spazio effettivamente occupato dagli scaffali, sarà possibile eseguire visite specialistiche, terapie, fisioterapia. Nove ambulatori con specialisti in ginecologia, dermatologia e medicina estetica, endocrinologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, cardiologia; e poi podologia, fisioterapia, nutrizione e servizio infermieristico. I pazienti potranno prenotare online, godere di check in veloce e pagare automaticamente con carta di credito.

Il centro medico Santagostino arriva a Monza (foto relative all'Esselunga di Rho)

«Con il successo al di là anche delle nostre aspettative del Centro nell’Esselunga di Rho - ha spiegato Luca Foresti, amministratore delegato del Centro medico Santagostino - abbiamo capito che i clienti Esselunga trovano molto comodo occuparsi della propria salute comodamente, quando fanno la spesa. Il Centro di Monza, inoltre, consentirà ai nostri pazienti che vengono dalla Brianza, che sono già molti e che scelgono i nostri centri in città magari quando sono a Milano per lavoro, di avere un punto di riferimento comodo rispetto a dove vivono. Contiamo inoltre di farci conoscere in un’area importante e popolosa, com’è la Brianza».

Per presentarsi alla città, il Centro Santagostino il 18 aprile porta in piazza San Paolo il suo camper: dalle 9 alle 13, professionisti medici saranno a disposizione per screening e verifiche gratuiti dello stato di salute.

“Sul Camper saranno sempre presenti un infermiere e un nutrizionista che, oltre a effettuare i controlli e gli screening, si occuperanno dell’accoglienza, risponderanno a eventuali domande e distribuiranno materiale informativo riguardante il nuovo Centro”, conclude una nota.

Il centro medico Santagostino arriva a Monza (foto relative all'Esselunga di Rho)

© RIPRODUZIONE RISERVATA