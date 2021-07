NOVA - ROTATORIA VIA MARX iniziati il 6 luglio i lavori di rifacimento e sistemazione marciapiedi (Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese: via ai lavori per il rifacimento della rotatoria della Monza-Saronno Attenzione per gli automobilisti: sono iniziati nella mattina di martedì 6 luglio i lavori di rifacimento della rotatoria della Monza-Saronno, all’altezza di Nova Milanese.

Sono iniziati nella mattina di martedì 6 luglio i lavori di rifacimento della rotatoria della Monza-Saronno, all’altezza di Nova Milanese. L’intervento, finanziato con fondi regionali per la messa in sicurezza delle strade urbane, è finalizzato a ri-allineare la rotonda con il tratto stradale della Monza-Saronno in territorio di Nova: oggi la rotatoria di via Marx-via Sarajevo è disassata rispetto alla direttrice principale e in passato è stata scenario di incidenti anche gravi. Il cantiere servirà anche per ridefinire i marciapiedi mettendo in tutela i passanti.

Massima attenzione per gli automobilisti in arrivo da Varedo quindi, che per evitare il cantiere dovranno girare direzione Grugnotorto alla rotonda di via Italia. Mentre se si arriva da Monza e da Desio, dalle quattro strade la soluzione migliore è svoltare verso sud su via Garibaldi.

Dovrebbero concludersi in una settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA