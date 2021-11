Nova Milanese: un coltello puntato in faccia nel parco, un 17enne fa arrestare il rapinatore Il minorenne è riuscito a fuggire e avvertire una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona, presso il Villoresi. Il presunto responsabile, un 25enne novese, è stato trovato in possesso di un coltello e tratto in arresto.

Si sarebbe visto puntare addosso un coltello da un 25enne intenzionato a rapinarlo. Momenti di paura per un ragazzo di 17 anni di Nova Milanese, venerdì, affrontato attorno alle 19 in un parco cittadino accanto al Villoresi, mentre stava rientrando a casa. Il presunto aggressore è un soggetto già noto alle forze dell’ordine, novese: sotto la minaccia di un coltello puntato al volto avrebbe intimato al minore di consegnare il borsello che portava a tracolla con dentro portafoglio, cellulare e altri effetti personali. Il 17enne, anche se terrorizzato, è riuscito a divincolarsi e a scappare ed è corso incontro a una pattuglia dei carabinieri della locale stazione dell’Arma che proprio in quel momento stava transitando in zona durante un servizio di perlustrazione. La giovane vittima ha fornito ai militari una descrizione del presunto rapinatore, rapidamente rintracciato mentre si stava allontanando dal parco, In una tasca dei pantaloni aveva il coltello che avrebbe precedentemente utilizzato per la tentata rapina per la quale, al termine dell’udienza di convalida è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.

