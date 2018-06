Nova Milanese, spettacolare carambola tra auto Spettacolare scontro tra auto venerdì 1 giugno a Nova Milanese. Alla fine tanto spavento ma non dovrebbero esserci feriti gravi. Sulle auto viaggiavano anche alcuni minori, anche in tenera età

Spettacolare incidente stradale venerdì 1 giugno a Nova Milanese in via Diaz poco dopo le 18. Un crash che, vista la dinamica, ha fatto temere per le sette persone che viaggiavano sulle macchine, tra cui tre minori, di cui qualcuno in tenera età.

Per fortuna, però, al di là dello spavento, nessuno di loro dovrebbe aver riportato ferite gravi. Sul posto ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce Rossa di Paderno Dugnano

