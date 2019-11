Nova Milanese: spaccia davanti alla scuola media, arrestato Un pusher di 21 anni è stato arrestato a Nova Milanese: i carabinieri lo hanno notato all’uscita della scuola media di via Segantini. Trovato in possesso di hashish.

La sua presenza fuori dalla scuola media di Nova Milanese non è passata inosservata: lui, ventenne e già noto per spaccio, in mezzo ai ragazzini nell’orario dell’uscita dall’istituto di via Segantini. I carabinieri hanno avviato le indagini e quando l’hanno fermato fuori da casa, nel tragitto per la scuola, lo hanno trovato in possesso di 9 dosi di “marijuana”.

La perquisizione all’interno dell’abitazione ha permesso di ritrovare ulteriori 27 dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. È stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, aggravata dalla circostanza di aver commesso il fatto in prossimità di una scuola.

