Nova Milanese: la moda di Nicoletta che piace tanto a Ferragni e Boateng Nicoletta Lo Monaco, 24 anni, ha realizzato un sogno: da tre settimane è online su instagram la sua prima collezione chiamata “Become One” e ha avuto numerosi riscontri. «La scintilla è scoccata durante il lockdown».

Ha soltanto 24 anni e da tre settimane è on line con la sua prima collezione di moda giovane, comoda ed elegante allo stesso tempo: Become One. Già apprezzata da Boateng qualche giorno fa e giovedì anche Chiara Ferragni ha pubblicato un selfie con il cappellino della linea. Lei è Nicoletta Lo Monaco, una grande passione per la moda e l’arte, che ha coltivano fino da quando aveva diciassette anni.

Nicoletta Lo Monaco indossa capi da lei disegnati

(Foto by Giusy Taglia)

Liceo artistico, la laurea allo Iulm in Arti, design e spettacolo, e anche un corso di taglio e cucino e figurino a Limbiate, poi un lavoro da semplice commessa, in seguito in una galleria d’arte fino ad arrivare all’ufficio stile di un brand importante di scarpe. «Avevo un bel lavoro, ero assunta – ha raccontato ancora Nicoletta – ma sentivo sempre più forte il desiderio di creare qualcosa di veramente mio». E la scintilla è scoccata a marzo 2020 durante il lockdown: «i colori di questa prima collezione sono il bianco in tutte le sue declinazioni e mi è stato suggerito da un’immagine di quei mesi, quando nella mia camera vedevo il sole che filtrava attraverso la tenda bianca. Il bianco simboleggia la rinascita».

Moda giovane, felperia di qualità. Nicoletta ha disegnato tutti i capi, ha scelto il tessuto, rigorosamente Made in Italy, così come la produzione è in Brianza, a Lissone. Le vendite sono solo on line, ma ha allestito un piccolo ed elegante show room a Cesano Maderno. «Da tre settimane siamo on line: su Instagram. Sto avendo davvero un riscontro incredibile. Sono felicissima» dice.

