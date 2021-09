Nova Milanese: incendio in una casa, sul posto vigili del fuoco da tutta la Brianza Mobilitazione di mezzi dei vigili del fuoco per domare un incendio scoppiato in una abitazione di Nova Milanese la mattina di domenica 19 settembre.

Vigili del fuoco da mezza Brianza al lavoro a Nova Milanese per domare un incendio scoppiato in una abitazione. I mezzi sono arrivati sul posto intorno alle 8 del mattino di domenica 19 settembre: uomini al lavoro con un’autopompa arrivata da Desio e una da Bovisio Masciago, poi un’autoscala da Monza - sede del comando provinciale - e un’autoscala tridimensionale di Desio, oltre al carro soccorso di Lazzate. In corso le operazioni di soccorso per le persone che si trovavano nell’edificio e per identificare le cause dell’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA