Incidente Nova via Parini (Foto by Pier Mastantuono)

Nova Milanese: in contromano si schianta contro altre auto, un ferito E’ accaduto mercoledì sera in via Parini. Protagonista un 25enne che è stato fermato dalla polizia locale. In corso accertamenti (test alcolemico e anti droga) per verificare le condizioni del giovane alla guida dell’auto.

Entra in via Leopardi contromano, causa danni alle auto in sosta, si schianta contro un macchina di passaggio causando il ferimento del passeggero. Scappa dal luogo del tamponamento, torna due volte nella via forse nel tentativo di recuperare il pezzo di targa perso nella collisione, sperona l’auto della Polizia locale che era stata messa di traverso in via Parini per impedirgli di scappare un’altra volta. Alla fine si ferma consegnandosi alle forze dell’ordine.

Si è conclusa poco prima delle 20 di ieri, mercoledì 1 luglio, la fuga di un 25enne novese che ha seminato il panico nel quartiere Poeti. I due passeggeri delle macchine travolte mentre viaggiava in contromano, sono stati medicati al San Gerardo per ferite superficiali. Carabinieri e polizia ocale stanno ultimando gli accertamenti su quanto avvenuto, in attesa delle risultanze del test alcolemico e anti droga effettuato in serata sul 25enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA