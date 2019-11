Nova Milanese: donna investita nella notte in via Garibaldi È grave, ma fuori pericolo di vita, la donna investita nella notte in via Garibaldi a Nova Milanese. È ricoverata a Niguarda.

Sono in miglioramento le condizioni della donna soccorsa nella notte di domenica e lunedì 18 novembre, dopo essere stata investita in via Garibaldi a Nova Milanese. Le condizioni rimangono gravi e la prognosi è riservata. L’incidente si è verificato quando mancavano pochi minuti all’una. La dinamica dell’investimento è ancora tutta da verificare, non è ancora chiaro come la donna, 44 anni e di nazionalità rumena, sia entrata in contatto con la vettura di passaggio, lungo quello che è il tratto novese della vecchia Valassina. Lo scontro ha proiettato il corpo sull’asfalto, procurandole un trauma cranico e fratture, diagnosticate all’Ospedale di Niguarda dove è arrivata quando mancavano pochi minuti alle 2 del mattino. Sul posto è immediatamente sopraggiunto un equipaggio della Croce Rossa di Cinisello Balsamo con una auto medica del 118, gli operatori e i sanitari hanno prestato i primi soccorsi. Una pattuglia dei carabinieri di Desio ha disciplinato il traffico di scorrimento lungo la via Garibaldi e ha effettuato i rilievi dettagliati che serviranno a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

