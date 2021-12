Nova Milanese, causa due incidenti e poi inveisce contro gli altri conducenti Incidente concitato nel fine settimana a Nova Milanese: una donna è andata contro due auto e poi ha inveito contro gli altri conducenti, rifiutando l’alcol test.

Causa un duplice incidente, poi scende dalla macchina e inizia a inveire contro i conducenti delle due auto danneggiate, tra cui due anziane signore rimaste allibite dal comportamento della automobilista 45enne. È stato necessario l’intervento di carabinieri e Polizia locale per far calmare la donna, di origini russe, che alla fine si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest che era stato proposto dai militari di pattuglia, e come è consentito dal codice della strada. Il tutto è capitato nel fine settimana in via Silvio Pellico, all’incrocio con le vie Don Mezzera e via San Giuseppe: la automobilista, a bordo della sua Hyundai attorno alle 10.30 di sabato stava percorrendo a velocità sostenuta via Pellico e arrivata all’intersezione con via Don Mezzera è entrata in collisione con una Polo di passaggio. Ma la sua corsa si è conclusa solo contro un’altra vettura in transito, la Toyota con due anziane a bordo.

Per fortuna i danni si sono limitati alla carrozzeria delle macchine e nessuno dei passeggeri ha avuto bisogno di sottoporsi a cure mediche. Un po’ più complicato, per gli agenti e militari arrivati sul posto, gestire la donna che aveva causato le collisioni, che si è calmata solo dopo parecchi minuti accettando infine di adempiere alle pratiche della constatazione amichevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA