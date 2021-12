Notturne in bicicletta per la solidarietà a Seregno Soccorso: il regalo della Cicli Brianza Hanno pedalato in notturna da aprile e settembre e hanno raccolto 505 euro in offerte libere che nei giorni scorsi sono stati consegnati: il gesto di solidarietà della Cicli Brianza per Seregno Soccorso.

Un gesto di solidarietà e sensibilità è stato effettuato, venerdì 10 dicembre, dal sodalizio Cicli Brianza di Seregno che conta una sessantina di associati. Ha donato all’associazione Seregno Soccorso la somma di 505 euro, frutto delle offerte libere di quanti hanno partecipato, di solito una ventina, tra i mesi di aprile e settembre, alle notturne in bicicletta sulle strade e sui colli di Brianza, come Brunate, Alpe del Vicerè, Monte Barro, Sormano e tante altre mete.

Notturne che si sono svolte una volta la settimana nei giorni di mercoledì o giovedì, dalle 19.42 sino alle 23, che si sono concluse con l’immancabile pizzata o ancor meglio con un sostanzioso panino, ma quanto raccolto al termine della lotteria all’interno della cena di fine stagione.

Il presidente di Cicli Brianza, il vulcanico ed estroso Nicola Viganò con la moglie Stefania, il vice presidente Andrea Galliani e la tesoriera Viola Frigerio, hanno consegnato l’ammontare raccolto nelle mani di Pietro Tomè, presidente di Seregno Soccorso.

“Le donazioni sono un’importantissima risorsa per noi - ha detto nel ringraziare per il gesto, il presidente Tomè - il denaro ricevuto viene investito nell’acquisto e nel mantenimento dei mezzi di soccorso, nell’acquisto di materiale e presidi sanitari, in servizi alla cittadinanza, in attività di formazione, nel mantenimento della nostra sede di via Stefano e nelle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione associativa”.

In precedenza il presidente Nicola Viganò aveva ricevuto a sua volta dai suoi sessanta atleti il grazie “per tutto quello che fate dietro le quinte e non si vede. Un grazie di cuore, per l’amore, l’intensità e la genuinità con la quale dedicate tempo ed energie a tutti noi”.

