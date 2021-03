Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“Notte di Spettri”: gli endecasillabi del prof Grossi e musica di Macchia per la canzone “made in Agrate” Il guanto di sfida lanciato a gennaio da Gianluca Grossi per mettere in musica i suoi endecasillabi è stato raccolto da un altro artista agratese, Luciano Macchia. Alla registrazione del pezzo ha partecipato una band d’eccezione.

Non è finito troppo lontano il guanto di sfida lanciato nel mese di gennaio da Gianluca Grossi per mettere in musica i suoi endecasillabi. Le parole scritte dal professore, musicista e scrittore di Agrate, sono infatti diventate musica grazie a un altro artista agratese, Luciano Macchia, che il 20 marzo ha lanciato la canzone “Notte di Spettri”, musicata dallo testo Macchia sulle parole e i versi di Grossi.

Alla registrazione del pezzo ha partecipato una band d’eccezione che comprende Raffaele Kohler, alla tromba, cofondatore con Macchia degli Ottavo Richter, Elio Marrapodi alla chitarra, Nicholas Celeghin e Razvan Ionut Brinza alla darbouka.

«Ho letto della sfida lanciata da Grossi dal giornale - ha raccontato Macchia ai microfoni di Radio Popolare -. Parlandoci ho scoperto che anche lui è di Agrate». Il brano nato dalla collaborazione dei due agratesi è disponibile a questo link: https://open.spotify.com/album/1FR2hNYChF7BVyJQcB6EGx?highlight=spotify:track:3dTPUE17TkizFFFW6WgZWt

