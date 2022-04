Non va al lavoro, trovata morta in casa a Seveso. Non risponde alla sorella, lentatese è deceduto sul camper Entrambi sarebbero stati vittime di malori. La donna viveva a San Pietro, a dare l’allarme i colleghi di lavoro. Un 63enne è stato trovato morto in Liguria.

Non si è presentata al lavoro, martedì, e non ha risposto ai colleghi che da ore cercavano di contattarla. Avvisata la Polizia locale di Seveso per un controllo sul posto, sono stati proprio gli agenti a ritrovare il corpo senza vita di V.M. una 50enne, probabilmente stroncata da un malore improvviso, forse un infarto. La donna viveva da tempo nel quartiere San Pietro. Gli agenti, non ricevendo risposta al citofono e al campanello di casa hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco. Entrati nell’appartamento, dove la donna viveva con il suo cane, i soccorritori l’hanno trovata priva di vita in cucina.

Sono stati invece celebrati mercoledì a Lazzate i funerali di un 63enne originario di Lentate, trovato morto a bordo del suo camper, sabato 2 aprile a Finale Ligure. Anche lui sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Da quando era andato in pensione si era dedicato ai viaggi restando sempre in constante contatto con la sorella. Sarebbe stata proprio lei a lanciare l’allarme, segnalando ai carabinieri di Lentate sul Seveso l’impossibilità di mettersi in contatto col fratello. Alla denuncia ha fatto seguito la drammatica scoperta sabato 2 aprile.

