Non solo progetti sociali e coworking, porte aperte al Wedding Green Day di Villa Longoni a Desio Una proposta per chi sta organizzando il matrimonio arriva dagli spazi di Villa Longoni di Desio: ospita coworking e progetti sociali, dà spazio a talenti e creativi del territorio. E il 27 febbraio organizza un Wedding Green Day.

Villa Longoni è un angolo di Paradiso in città e lo è ancora di più per chi la sceglie per festeggiare il proprio matrimonio. Per farla conoscere ai futuri sposi domenica 27 febbraio ci sarà un “Wedding Green Day”. L’evento è a cura di “Adelinevents” l’agenzia di eventi di Adele D’Apolito.

«Immagina di festeggiare il giorno più bello della tua vita in un’esclusiva location d’epoca dal fascino unico e senza tempo» si legge nella presentazione dell’evento. La villa che si trova in via Grandi, davanti all’oratorio Beata Vergine Immacolata, è gestita dal Consorzio Comunità Brianza ed è di proprietà dei missionari saveriani (tra i due enti è stato fatto un accordo di comodato d’uso gratuito).

È sede di un progetto sociale di formazione indirizzato soprattutto ai giovani e di un coworking per professionisti. Ma è anche un centro di iniziative culturali e una ’location’ a disposizione per eventi, tra cui le feste per i matrimoni, compreso il rito simbolico.

«Cerchiamo di proporre eventi su misura: chi vuole può affidarsi a noi, che ci prendiamo cura di tutti gli aspetti della festa» spiega la wedding planner Adele D’Apolito.

«Possiamo occuparci di tutto, dall’allestimento al catering fino agli abiti. Cerchiamo di personalizzare gli eventi in base allo stile che scelgono gli sposi. Villa Longoni è davvero un angolo di Paradiso: entrando, non sembra di essere in centro città. Le belle ed eleganti sale e il giardino con la limonaia sono luoghi ideali per ospitare feste ed eventi importanti».

A realizzare gli abiti ci pensa Daniela Tasciotti, che ha il suo studio di sartoria proprio in Villa Longoni, insieme ad altri ’creativi’: il primo piano della villa ospita infatti gli spazi di coworking: «Vogliamo valorizzare i talenti locali, gli artigiani del territorio». Tutti gli eventi si svolgono con particolare attenzione all’ambiente.

«I nostri matrimoni e le nostre feste sono ’green’. Niente va sprecato. Alla fine dell’evento, per esempio, gli ospiti tornano a casa con i fiori usati per gli addobbi o con il cibo avanzato».

La Villa ospita anche progetti sociali, di formazione per disoccupati e persone fragili. Chi la sceglie come location per il proprio matrimonio, contribuisce a sostenere anche queste realtà. Per partecipare al Wedding Day del 27 febbraio, si può scegliere la fascia oraria della colazione, pausa caffè, merenda o aperitivo. Tutte le informazioni sono sul sito www.villalongoni.it . Si può scrivere a: [email protected] .

