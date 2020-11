Non accetta la fine della relazione, la insulta anche sui muri e diffonde foto intime: un 50enne arrestato a Monza L’uomo è stato colpito da una ordinanza cautelare in carcere emessa dal tribunale di Monza. Le persecuzioni nei confronti della ex, una 45enne, sfociate anche in lesioni personali, sono avvenute nel corso di quest’anno.

L’ha insultata persino sui muri della città. scrivendo quello che le ha spesso detto con disprezzo di persona. Non solo, è anche accusato di aver diffuso a persone terze immagini intime della donna e di averle provocato lesioni personali. Colpito da una ordinanza cautelare in carcere emessa dal tribunale di Monza, un italiano 50enne è stato tratto in arresto martedì 10 novembre dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Monza e Brianza per stalking e revenge porn nei confronti della ex fidanzata di 45 anni, anche lei italiana.

Secondo la denuncia della donna, l’ex fidanzato, non accettando la fine della loro relazione, nel corso di quest’anno avrebbe cominciato a perseguitarla, rivolgendole frasi diffamanti, riportate anche su alcuni muri di Monza e diffondendo sue immagini intime, fino a provocarle anche lesioni.

