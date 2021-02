“Noi, mamme di Lissone”, mascherine, saturimetri e guanti in dono alla Croce Verde Il gruppo si è distinto ancora una volta nell’aiuto del prossimo, in questo caso chi è in prima linea nella guerra al Covid, attraverso l’organizzazione di aste benefiche organizzate anche e non solo attraverso i social

Mascherine, saturimetri, ma anche guanti e camici monouso. L’associazione “Noi, mamme di Lissone” li ha destinati a chi è in prima linea nella lotta al Covid-19 in città: i volontari della Croce Verde Lissonese. Doni preziosi e quantomai utili per i soccorritori del 118. Il gruppo di mamme si distingue ancora una volta nell’aiutare il prossimo attraverso aste benefiche organizzate anche e non solo attraverso i social, riuscendo nel tempo a dare una mano a molti.

Con il sopraggiungere della pandemia, i fondi sono per lo più stati destinati al personale sanitario, medici e infermieri, degli ospedali. Le mamme di Lissone hanno acquistato, grazie al sostegno di tante persone, macchinette del caffè, sdraio, fornetti,e molti altri prodotti, frutto di una bella catena di solidarietà. Ora, come detto, i doni sono stati consegnati in città ai volontari della CVL. Gesti che nel concreto spiegano più ogni parola il senso profondo di un messaggio di collaborazione e umanità che soprattutto in tempi come questi fa davvero bene al cuore.

