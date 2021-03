#Nodad#: centinaia di genitori in piazza a Vimercate per chiedere di riaprire le scuole Manifestazione programmata per domenica 28 marzo alle 16 in piazza Unità d’Italia, vicino al municipio. L’iniziativa è stata organizzata da Marisa Bassignani, di Concorezzo, e da altri genitori che hanno creato il gruppo #Nodad#.

“Uniti per chiedere di riaprire le scuole”: domenica 28 marzo scenderanno in piazza quasi 200 mamme e papà per dire no alla didattica a distanza per i propri figli. L’appuntamento è alle 16 in piazza Unità d’Italia a Vimercate vicino al municipio. L’iniziativa è stata organizzata da Marisa Bassignani, di Concorezzo, e da altri genitori che hanno creato il gruppo #Nodad#.

«La nostra è una protesta pacifica– ha detto Bassignani - , ma vogliamo far sentire il nostro disagio e soprattutto quello dei nostri figli ai quali è difficile spiegare perché non possano andare a scuola». I genitori, mantenendo le distanze, si presenteranno con cartelli e fischietti.

«Il nostro gruppo è nato il 5 marzo, quando, sostanzialmente dall’oggi al domani, ci siamo trovati in zona arancione rinforzata e con i plessi scolastici chiusi – ha proseguito Bassignani -. La chiusura delle scuole era stata considerata dalle istituzioni una delle ultime ipotesi e decisioni da prendere di fronte all’emergenza Covid. Invece è stata la prima restrizione messa in campo». Nei giorni scorsi i genitori hanno appeso cartelli contro la didattica a distanza all’esterno delle scuole di diversi paesi del Vimercatese, puntualmente rimossi dai bidelli. È stata inoltre inviata una lettera indirizzata a Comuni e Regione e si sono tenuti degli incontri con i sindaci di Concorezzo, Vimercate e Ornago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA