“#No fake” a Burago: il corso per ragazzi per dire stop all’informazione tossica Il webinar è aperto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni ed è organizzato nell’ambito del progetto “#schilliamoci” finanziato da Aeris, Offerta sociale e Piano locale giovani. C’è tempo fino al 4 aprile per confermare la propria adesione.

Sono aperte le iscrizioni per #No fake un corso di giornalismo partecipativo, per dire stop all’informazione tossica e conoscere gli strumenti per informarsi e informare.

Il webinar è aperto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni ed è organizzato nell’ambito del progetto “#schilliamoci” finanziato da Aeris, Offerta sociale e Piano locale giovani. C’è tempo fino al 4 aprile per confermare la propria adesione. Info e iscrizioni: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA