«No a Pedemontana»: nove presidi in Brianza previsti domenica 23 maggio Per dire no a Pedemontana, ambientalisti, liste civiche e movimenti legati alle tematiche ambientali hanno promosso per domenica 23 maggio nove presidi di protesta in Brianza.

Una giornata intera, domenica 23 maggio, per dire no a Pedemontana. L’hanno promossa associazioni e gruppi ambientalisti per una mobilità sostenibile della Briazna che stanno invitando, in questi giorni, i cittadini dei Comuni interessati al passaggio di Pedemontana a partecipare ai tavoli tematici che si apriranno domenica e nei quali saranno illustrati gli effetti del passaggio dell’autostrada sul territorio.

Ecco la mappa dei presidi:

1. Seveso all’area verde prossima al Bosco delle Querce di via della Roggia, via dei Vignee, via Senofonte

2. Bovisio Masciago in via Cantù angolo corso Milano

3. Desio presso parcheggio di via Michelini, in zona futuro svincolo di Pedemontana

4. Biassono 1 al sentiero delle Valli, svincolo tra futura autostrada e nuova SP6

5. Biassono 2 via Parco angolo via Madonna delle Nevi ad ovest del Lambro e della ferrovia Milano-Lecco

6. Arcore in Piazza Durini

7. Velasca frazione di Vimercate in Piazza Giordano Bruno

8. Carnate in Via Gargantini sul sentiero di Passirano – Carnate

9. Vimercate/Sulbiate in Via Cascina Ca - ingresso da via San Nazzaro di Vimercate

Promuovono l’iniziativa Alternativa Verde Desio, Casa della Sinistra Seregno, Comitato Parco Groane Brughiera, Coordinamento No Pedemontana, Comitato Ambiente Bovisio Masciago, Legambiente Biassono, Legambiente Circolo Gaia Usmate Velate, Legambiente circolo Laura Conti di Seveso, Legambiente Seregno, Legambiente Desio, Lista per Biassono, Lista Altra Bovisio, Lista Passione Civica Cesano Maderno, Sinistra e Ambiente Meda, Impulsi Sostenibilità e Solidarietà Meda, Gruppo Valle Nava Casatenovo, ImmaginArcore, Meltingpot Arcore, Monza per un Buon Clima, Friday For Future di Monza e Vimercate, Seveso Futura, Sinistra per Desio, Un Parco per Bernareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA