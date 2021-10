Nico Acampora e il progetto Pizzaut candidati all’Ambrogino d’Oro C’è anche Nico Acampora tra i candidati all’Ambrogino d’Oro 2021, la massima onoreficenza milanese. Chi sono gli altri nomi ed ecco perché Pizzaut sta facendo una rivoluzione.

C’è anche Nico Acampora tra i candidati all’Ambrogino d’Oro 2021, la massima onoreficenza milanese che viene consegnata nella giornata del santo patrono il 7 dicembre. Il nome del fondatore della progetto PizzAut, muggiorese di residenza, è stato presentato dai banchi della maggioranza, da un consigliere del Pd. A Milano c’è tempo fino a mercoledì per presentare le candidature che vengono vagliate fino a comporre la rosa delle quindici medaglie d’oro e venti attestati.



Acampora è papà di un bambino autistico e da questa esperienza personale ha lanciato un movimento a suo modo rivoluzionario. Da associazione attenta ai temi dell’inclusione, che si era conquistata i primi onori delle cronache con la partecipazione in tv al programma Tu sì que vales, Pizzaut è diventata la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici e anche laboratorio di inclusione sociale. Prima apertura, nonostante gli ostacoli della pandemia, nel maggio 2021 a Cassina de’ Pecchi e seconda in arrivo a Monza, nell’area ex Philips (come svelato dal Cittadino nelle settimane scorse).

Ma la rivoluzione partita dalla pasta lievitata è arrivata anche in Parlamento per stimolare a una proposta legislativa per il supporto dell’inclusione in ambito lavorativo, nelle aziende con collaborazioni per lo sviluppo di tecnologie ad hoc, nelle università e nei Ted dedicati al racconto di progetti di successo, nei supermercati con un progetto con Coop - anche in questo caso, il primo in Italia - per rendere autism friendly i negozi.

Si scrive Nico Acampora ma si leggono insieme tutte le famiglie coinvolte nel progetto, i sostenitori che si sono appassionati in tutta Italia (e tanto a Monza), la moglie infermiera Stefania (per lei e per tutti i colleghi sanitari in epoca di stretta emergenza covid la pizzeria mobile aveva sfornato pizze davanti all’ospedale San Gerardo) con i figli Leo e Giulia.

“Questa candidatura è bellissima - ha detto Nico acampora alla pagina facebook Pizzaut Nutriamo l’Inclusione - perchè rende visibili ragazzi autistici fino a ieri invisibili, riconosce l’impegno e le fatiche quotidiane delle famiglie, di tutte le famiglie e non solo quelle di PizzAut. È una candidatura importante se ci aiuta a sensibilizzare le Istituzioni, sulla necessità di diagnosi precoci, di terapie gratuite e tempestive, della necessità di insegnanti di sostegno ed educatori qualificati e presenti dal primo giorno di scuola. Non è quindi la candidatura di Nico Acampora, sarebbe per me immeritata, è la candidatura di tante famiglie e di un sogno che è diventato realtà, di una speranza di futuro che non c’era e adesso e concreta. Ringrazio il Consigliere Daniele Nahum che ha avanzato con coraggio e un pizzico di follia questa candidatura”.

Tra i candidati c’è anche Nicole Berlusconi, lla nipote dei presidenti del Monza Paolo e Silvio Berlusconi, per la sua associazione-rifugio per cavalli abbandonati (candidata da Luca Bernardo, Forza Italia). E poi Renato Pozzetto, Alfonso Signorini, Marco Materazzi, Aldo Cazzullo e il diplomatico Tommaso Claudi, rimasto a Kabul anche dopo la caduta della città in mano ai talebani per aiutare l’evacuazione dei civili. Tra questi anche alcune attiviste dell’associazione Pangea Onlus.

