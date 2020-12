Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Federica Verno)

GIUSSANO NOVEDRATESE TRATTI GIUSSANO AROSIO BRIOSCO - PROTEZIONE CIVILE E VIGILI GIUSSANO OLTRE A PROTEZIONE CIVILE ANC GIUSSANO (Foto by Federica Verno)

Neve, lunedì Novedratese bloccata a Giussano: polizia locale e soccorsi al lavoro per tutto il giorno Grossi disagi alla circolazione sulla Strada Provinciale 102, la Novedratese, a causa della nevicata di lunedì 28 dicembre. Agenti della Polizia locale di Giussano, la Protezione civile comunale e gli uomini dell’Associazione nazionale carabinieri al lavoro per tutto il giorno.

Grossi disagi alla circolazione sulla Strada Provinciale 102, la Novedratese, a causa della nevicata di lunedì 28 dicembre. Fin dal mattino hanno lavorato gli agenti della Polizia locale di Giussano, la Protezione civile comunale e gli uomini dell’Associazione nazionale carabinieri Giussano per aiutare alcuni automobilisti e regolare il traffico bloccato da via Tofane (dalla zona del laghetto di Giussano) verso la provinciale nel tratto Arosio-Giussano-Briosco.

I disagi sono stati ripresi anche da 3bMeteo con un drone: si vedono i camion fermi, gli spalaneve, il traffico difficoltoso (il video è qui)

Complice anche l’arrivo non proprio tempestivo dei mezzi della Provincia, nonostante il comando dei vigli ne avesse subito richiesto l’intervento, un camion, proprio per il manto stradale coperto di neve, si è messo di traverso paralizzando tutto: è stato vano il tentativo di mettere le catene al mezzo pesante.

Si è resa necessaria la chiusura dell’uscita da Arosio sulla Novedratese per consentire, quindi, la pulizia delle strade con deviazione del traffico in città. Stessa cosa sulla Statale 36 in corrispondenza dell’imbocco con Verano Brianza. Rallentamenti importanti sulla Provinciale 102 si sono verificati nel corso dell’intera giornata.

