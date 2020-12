Neve, ad Arcore assalto al parco di Villa Borromeo: anche con sci e snowboard - VIDEO Non solo disagi a causa della neve: ad Arcore famiglie con bambini hanno preso d’assalto il parco della Villa Borromeo. Qualcuno anche con sci e snowboard.

Non solo disagi a causa della neve: ad Arcore famiglie con bambini hanno preso d’assalto il parco della Villa Borromeo per una discesa in slittino o un pupazzo di neve. Il pratone che sale alla villa si presta e qualcuno ha preso anche sci e snowboard per cimentarsi in qualche curva cittadina.

