Nessuna risposta ai soccorritori dell’ambulanza, intervengono i vigili del fuoco Intervento dei vigili del fuoco ad Arcore nel pomeriggio di martedì: allertati dai soccorritori di un’ambulanza che una volta a destinazione non hanno ottenuto risposta al citofono.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per fugare i timori dei soccorritori che arrivati a destinazione dopo una chiamata non hanno ottenuto risposta al citofono e hanno chiesto aiuto. È successo ad Arcore nel pomeriggio di martedì.



Arcore intervento vigili del fuoco zona via Toscana

Una coppia di coniugi anziani aveva chiamato l’ambulanza per un malore, sembra non di gravità acuta, a uno dei due. Poi, secondo quanto è stato possibile ricostruire, nella concitazione del momento si sarebbero mossi autonomamente.



I vigili del fuoco hanno utilizzato una scala per raggiungere il piano e sono entrati nell’appartamento verificando che in effetti all’interno non c’era nessuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA