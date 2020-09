Nella notte incendio di quattro automobili a Limbiate, si indaga sulle cause I vigili del fuoco e i carabinieri si sono portato in via Sabotino attorno alle 3.30 dove le fiamme hanno avvolto quattro vetture posteggiate lungo la strada. Non si registrano feriti. Le forze dell’ordine indagano sulle cause.

Quattro autovetture sono andate in fiamme nella notte di venerdì 4 settembre, attorno alle 3.30 a Limbiate, in via Sabotino. Sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con mezzi di primo soccorso da Desio e Bovisio Masciago, e i carabinieri di Desio. Non si registrano feriti. Le forze dell’ordine indagano sulle cause.

Incendio auto Limbiate

(Foto by Roberto Magnani)

