Nel vivo il Natale nel Vimercatese, un fine settimana tra mercatini, feste e concerti

Mercatini, feste concerti e slitte con Babbo Natale. Il vimercatese nell’ultimo fine settimana si è riempito della magia del Natale. Tanti gli appuntamenti che si sono tenuti tra sabato e domenica nei diversi comuni.

A Bellusco sabato si è tenuta la tradizionale benedizione dei presepi rionali mentre a Mezzago domenica c’è stato “Natale sotto l’albero”, organizzato dall’amministrazione comunale, con street food, bancarelle di hobbisti ed attrazioni per i bambini e Babbo Natale.

Le strade di Busnago invece si sono riempite di bimbi, letture e musica della Christmas parade organizzata dalla biblioteca con le Lettrici per Caso, la Banda San Luigi, il Coro Sant’Anna e gli Sbandieratori Torre dei Germani.

A Ornago domenica 19la pro loco ha organizzato il Concerto di Natale il cui ricavato sarà destinato al restauro della Chiesa di Sant’Agata.

A Cornate invece domenica è andato in scena “Natale in città” con associazioni e commercianti impegnati a far vivere a Cornate e frazioni l’atmosfera natalizia.

