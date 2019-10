Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

’Ndrangheta e false fatture: 34 arresti, sequestri, indagini anche in Brianza - VIDEO VIDEO - La polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito 34 arresti nei confronti di persone ritenute responsabili di reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Nelle indagini anche azioni nei confronti di aziende brianzole.

La polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito, in Lombardia e in Calabria, un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone ritenute responsabili di reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro, comprese abitazioni riferibili a un commercialista già tenutario di scritture contabili di società della cosca di ’ndrangheta dei Piromalli.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della questura di Milano e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como e delle compagnie di Como e Olgiate Comasco della Guardia di Finanza, sono state coordinate dalla procura di Como e hanno consentito di fare luce su un complesso sistema fraudolento che, mediante lo sfruttamento strumentale e illecito di numerose società cooperative e il ricorso allo strumento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, garantiva ingenti guadagni agli indagati, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata calabrese.

Fallimenti e emissioni di fatture si sono registrati anche nella cintura della Brianza monzese a ridosso della provincia di Como: a Lentate sul Seveso, Lazzate, Misinto.

