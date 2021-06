Natasha Korsakova a Meda per aprire “Un mondo di libri” Sabato 26 giugno la violinista Natasha Korsakova a Meda per inaugurare “Un mondo di libri” e presentare “L’ultima nota di violino”. Con musica dal vivo (e d’autrice) inclusa.

Inizia sabato 26 giugno a Meda, nel cortile interno di piazza del municipio, una serie di incontri con tre straordinari personaggi. Un evento organizzato da “Un mondo di libri” di Seregno e comune di Meda.

Il debutto è affidato alla violinista di fama mondiale, Natasha Korsakova che presenta la sua ultima opera “L’ultima nota di violino”, edizione Piemme. Nel corso della presentazione, l’autrice eseguirà brani al violino di musica classica. L’artista ha intessuto un giallo in un Roma logora ed eterna. Tra eleganti sale da concerto e artisti senza scrupoli, regalando una figura di detective “vecchio stile” con un incrollabile fiducia nel potere della giustizia.

Korsakova è di origine greco-russa. Dopo gli studi al Central music school del conservatorio di Mosca, a 19 anni si trasferiva in Germania dove ha continuato la sua attività concertistica, esibendosi come solista in tutto il mondo. È stata nominata “artista dell’anno” in Cile ed in Italia. Ha suonato per Papa Benedetto XVI. Attualmente vive nel sud della Svizzera e visita spesso l’Italia, in particolare Roma, che ha scelto come teatro dei suoi romanzi. Il secondo capitolo della serie del commissario Di Bernardo è stato di recente pubblicato nei Paesi di lingua tedesca, dove la serie ha avuto un grande successo anche in edizione audio.

Sabato 3 luglio, alle 21, la relatrice Selene Calloni Williams presenterà “Wabi Sabi-la via giapponese per essere felici”, edizione Piemme. Un coinvolgente e originale racconto di un modo di vivere e pensare. Un percorso di rituali e pratiche affascinanti per trasformare la nostra vita in n’esistenza all’insegna della ricerca della bellezza e della felicità.

Il trittico si concluderà sabato 17 luglio, sempre alle 21, con “L’eroe del Cerro Torre”. Ermanno Salvaterra presenterà “Patagonia il grande sogno io e il Cerro Torre: una passione ai confini del mondo” edizioni Mondadori Electa. Salvaterra è tra gli alpinisti più noto a livello internazionale che ha legato la sua fama alla Patagonia e in particolare al Cerro Torre, una delle montagne più affascinanti e difficili da scalare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA