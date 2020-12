Natale che fa bene: le bici in regalo del campione Testa, i fan di Irama per la Cri e gli alberi per Cederna Decine di iniziative di solidarietà a Monza e in Brianza per Natale. Il campione Torquato Testa ha donato tre mountain bike ai volontari della San Vincenzo di Monza. I fan del cantante Irama invece hanno raccolto fondi per la Croce rossa in occasione del suo compleanno.

È stato un regalo di Natale inaspettato e graditissimo quello che il campione di mountain bike Torquato Testa, professionista di dirt jump e freeride, ha donato ai volontari della San Vincenzo di Monza. La scorsa domenica il campione monzese ha consegnato personalmente tre mountain bike nuove di zecca, da donare a bambini di 5, 10 e 15 anni.

«È la prima volta che ci regalano biciclette nuove, è stata una sorpresa bellissima per noi ma soprattutto per i bambini», racconta Claudia Beltrame, volontaria vincenziana. Ad accogliere il campione di mountain bike domenica mattina c’era il presidente della San Vincenzo Duomo, Oreste Guerrini.

Le tre biciclette sono già state consegnate a tre bambini: un regalo di Natale anticipato e graditissimo. «Sarebbe bello se riuscissimo ad organizzare un incontro tra Testa e i nostri ragazzini, per raccontare la bellezza dello sport», ha aggiunto Beltrame.

Per i più giovani è stato anche il progetto “Aiuto allo studio”, promosso nel corso dell’estate dal Rotary Club Monza e ormai concluso: ha consentito a 75 studenti meritevoli di alcuni istituti superiori di Monza (Frisi, Zucchi, Hensemberger, Mosè Bianchi e Olivetti) di ricevere sussidi per l’acquisto di libri di studio, materiale elettronico e divise per la scuola alberghiera.

Gli studenti, provenienti da famiglie in difficoltà, hanno ricevuto un voucher del valore di 300 o di 500 euro, per un complessivo di 25mila euro. All’iniziativa ha contribuito anche la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: è stata avviata sotto la presidenza del past president del club, Stefano Giannobi, ed è stata portata a termine dall’attuale presidente, Matteo Fumagalli Romario.

Il mese scorso i cinque dirigenti hanno partecipato a una conviviale (via Zoom) del Rotary Club Monza: dal dibattito sono emersi spunti e suggerimenti con cui poter dare un seguito al progetto a sostegno delle scuole e dei suoi studenti anche in futuro attraverso l’acquisto, ad esempio, di lavagne multimediali oppure l’organizzazione di corsi di formazione e di orientamento professionale.

Un dono educativo in chiave ambientale è stato invece il “Green Christmas che una settimana fa ha portato venti abeti rossi del vivaio forestale regionale di Curno, in provincia di Bergamo, in piazza Duomo, prima di essere messi a dimora nel giardino dell’asilo comunale di Cederna. Venerdì alla basilica, per il progetto, il presidente di Confcommercio Domenico Riga, l’assessore all’Istruzione Pier Franco Maffè e il presidente di Ersaf Lombardia, Alessandro Fede Pellone, anche segretario cittadino dell’associazione di categoria: un’iniziativa che ha voluto contribuire alle attività di riforestazione urbana già avviate dall’amministrazione comunale. «In questo modo - ha commentato Fede Pellone - cerchiamo di insegnare ai più piccoli a prendersi cura del verde». «Confcommercio - ha aggiunto la vice presidente Carla Pini - partecipa con piacere anche quest’anno all’iniziativa»

Spesso i ragazzi e i bambini non sono solo i destinatari dei regali, ma gli autori.

Come i protagonisti di un compleanno speciale, quello del cantante monzese Irama, che ne ha compiuti 25 il 20 dicembre. Per l’occasione il suo fanclub ufficiale ha deciso di organizzare, tra i suoi membri, una raccolta fondi da destinare a una delle realtà monzesi impegnate in prima linea nella lotta a Covid-19.

La scelta è ricaduta sulla sezione locale della Croce rossa italiana che, grazie alla donazione, ha acquistato nuovi dispositivi di protezione individuale per consentire ai volontari di svolgere i servizi in sicurezza. In primavera Irama aveva già destinato i proventi del brano “Milano” all’ospedale Niguarda: «Per questo - hanno spiegato dal fanclub anche sui social - in questo momento crediamo che il regalo più bello sia quello di donare un aiuto agli angeli» che ogni giorno si prendono cura di chi ha più bisogno. Per ringraziare i ragazzi del fanclub della donazione, la Cri di Monza ha realizzato per il cantante un video messaggio di auguri.

“Quest’anno per Natale vorrei ricevere un futuro”. La campagna di comunicazione del Comitato Maria Letizia Verga è già sui muri in città, sui tram e nella metropolitana milanese. Al Centro Verga non c’è il solito via vai di animatori, volontari, non c’è nemmeno la scuola, non ci sono nemmeno le visite Vip che allietano il periodo delle feste (nei giorni scorsi il campione di rally Neuville è stato protagonista di una visita in sicurezza), ma proprio Irama si esibirà in streaming nelle prossime settimane e il ballerino di ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, ha in serbo lezioni di ballo per bambini e genitori. Per sostenere tutto questo prosegue anche la raccolta fondi per assicurare al Centro abbia ciò che serve per guarire un bambino in più. www.comitatomarialetiziaverga.it

Intanto a destinazione il pranzo anticipato di Natale che i volontari della Croce rossa hanno consegnato e che il Rotary Club Monza ha donato ad ottanta monzesi che stanno attraversando un momento di difficoltà. «Il nostro è stato un piccolo gesto di solidarietà - commenta Matteo Fumagalli Romario, presidente del Rotary Club Monza - ci auguriamo che “il pranzo di Natale solidale” possa diventare una consuetudine»

